Txirrindularitza
VUELTA
Ayusok bigarren garaipena lortu du Vueltan, Corrales de Buelnan gailenduta; Vingegaardek lider jarraitzen du
AGENTZIAK | EITB
UAE taldekoak esprintean irabazi dio Movistar taldeko Javier Romo iheskideari.
Juan Ayusok irabazi du Vueltako 12. etapa, Javier Romoren aurretik. Argazkia: EFE
Juan Ayuso (UAE) katalanak irabazi du Espainiako Vueltako hamabigarren etapa, Laredo eta Los Corrales de Buelna artean jokatu dena (144,9 km). Sailkapen nagusian, Jonas Vingegaardek lider jarraitzen du(Visma).
Mikel Landa (Soudal) eta Markel Beloki (EF Education) tartean zirela, 52 txirrindulari izan dira ihes eginda egunean zehar. Alabaina, jardunaldiko lehen mailako azken mendatera iritsi direnean (Collada de Brenes, 1. mailakoa) Ayuso eta Javier Romo (Movistar Team) nabarmendu dira, eta beste guztien gainetik. Hala, biak batera igaro dira mendate gainetik, eta horrela iritsi dira helmugara ere. Bertan, bartzelonarra izan da garaipena sendoen agertu dena.
Horrela, UAEkoak bere bigarren etapa irabazi du aurtengo Vueltako ekitaldian, hau da, bere taldearen bosgarren garaipena dena. Hirugarren postua Brieuc Rolland (Groupama) frantziarrarentzat izan da, 13 segundora. Gerora, faboritoen taldea 6 minutu baino gehiagora helmugaratu da, lasai batean.
Sailkapen nagusiari dagokionez, Jonas Vingegaardek jarraitzen du lidergoan. Haren atzetik dira Joao Almeida portugaldarra (UAE) eta Tom Pidcock britainiarra (Q36.5), 50 eta 56 segundora, hurrenez hurren.
Ostiral honetan hamahirugarren etapa jokatuko da Cabezón de la Sal eta L 'Angliru gainaren artean (202,7 km).
12. etapako sailkapena:
1. Ayuso Juan (UAE) 3:16:21
2. Romo Javier (Movistar) d.b.
3. Rolland Brieuc (Groupama) +0:13
4. Campenaerts Victor (Visma) +0:17
5. Pedersen Mads (Lidl) d.b.
6. Denz Nico (Red Bull) d.b.
7. Howson Damien (Pro Cycling) d.b.
8. Buitrago Santiago (Bahrain) d.b.
9. Beloki Markel (EF Education) d.b.
10. Castrillo Pablo (Movistar) d.b.
Sailkapen nagusia:
1. Vingegaard Jonas (Visma) 44:36:45
2. Almeida João (UAE) +0:50
3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +0:56
4. Træen Torstein (Bahrain) +1:06
5. Gall Felix (Decathlon) +2:17
6. Armirail Bruno (Decathlon) +2:23
7. Jorgenson Matteo (Visma) +2:26
8. Hindley Jai (Red Bull) +2:30
9. Ciccone Giulio (Lidl) +2:33
10. Pellizzari Giulio (Red Bull) +2:44