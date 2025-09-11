Txirrindularitza
Berritzea
Abel Balderstonek Caja Ruralekin berritu du, 2027ra arte
EITB
Txirrindulari kataluniarra egungo Espainiako txapelduna da erlojupekoan; 2025eko Espainiako Vueltan, amaierarako lau etapa gelditzen direla, hamahirugarren postuan dabil, Estatuko gainerako ziklista guztiak baino hobeto.
Abel Balderstonek bi denboraldiz berritu du Caja Ruralekin. Argazkia: Caja Rural.
Abel Balderstonek Caja Rural-Seguros RGArekin berritu du, 2027ra arte, bi denboraldiz, Nafarroako taldeak ostegunean iragarri duenez.
Balderstonek, 25 urtekoa bera, 2023n egin zuen debuta profesionaletan; Caja Ruralek eman zion hori egiteko aukera, talde filialean arituta.