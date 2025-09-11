Itxi

Txirrindularitza

Berritzea

Abel Balderstonek Caja Ruralekin berritu du, 2027ra arte

EITB

Txirrindulari kataluniarra egungo Espainiako txapelduna da erlojupekoan; 2025eko Espainiako Vueltan, amaierarako lau etapa gelditzen direla, hamahirugarren postuan dabil, Estatuko gainerako ziklista guztiak baino hobeto.

  • Abel Balderstonek bi denboraldiz berritu du Caja Ruralekin. Argazkia: Caja Rural.

    Abel Balderstonek bi denboraldiz berritu du Caja Ruralekin. Argazkia: Caja Rural.

Albisteak (1)

Abel Balderstonek Caja Rural-Seguros RGArekin berritu du, 2027ra arte, bi denboraldiz, Nafarroako taldeak ostegunean iragarri duenez.

Txirrindulari kataluniarra egungo Espainiako txapelduna da erlojupekoan; 2025eko Espainiako Vueltan, amaierarako lau etapa gelditzen direla, hamahirugarren postuan dabil, Estatuko gainerako ziklista guztiak baino hobeto.

Balderstonek, 25 urtekoa bera, 2023n egin zuen debuta profesionaletan; Caja Ruralek eman zion hori egiteko aukera, talde filialean arituta.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#