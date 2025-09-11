Txirrindularitza
Vuelta
Ganna nagusitu da Valladolideko erlojupeko laburtuan, eta Almeidak Vingegaardi 10 segundo kendu dizkio
EITB Media
Bere atzetik Jay Vine (UAE) australiarra, segundo bakarrera, eta Joao Almeida (UAE) portugaldarra, 7 segundora, sailkatu dira.
Filippo Ganna italiarra Valladolideko erlojupekoan. Argazkia: Europa Press
Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) italiarrak irabazi du Espainiako Vueltako hamazortzigarren etapa laburtua, 12,2 kilometroko erlojupekoa, eta Jonas Vingegaard (Visma) danimarkarrak liderraren elastiko gorriari eutsi dio.
Gannak 13 minutuko denbora egin du, batez beste 56,2 kilometro orduko abiaduran. Bere atzetik Jay Vine (UAE) australiarra, denbora berean, eta Joao Almeida (UAE) portugaldarra, 7 segundora, sailkatu dira. Jonas Vingegaard danimarkarra bederatzigarren izan da 18 segundora.
Horrela, sailkapen nagusian, portugaldarrak 10 segundo kendu dizkio danimarkarrari, baina Vingegaardek 40 segundo ateratzen dizkio oraindik Almeidari, eta 2:48 Tom Pidcocki.
Bi manifestari atxilotu ditu Espainiako Poliziak zirkuituaren ibilbidera salto egin ostean. Gainera, beste 15 pertsona identifikatu dituzte eta zigortuak izateko proposatu dituzte zirkuituko hesiak gainditzen saiatzeagatik.
Ehunka pertsona ibilbidean zehar protestan ari ziren bitartean egin dituzte atxiloketak, Gazako genozidioa salatzeko eta Israel taldeak lasterketa honetan parte hartzea gaitzesteko.
Ostiralean 161,9 kilometroko hemeretzigarren etapa jokatuko da, Rueda eta Guijuelo artean.
18. etapako sailkapena:
1. Ganna Filippo (INEOS) 13.00,89
2. Vine Jay (UAE) +0.00,9
3. Almeida João (UAE) +0.07,57
4. Armirail Bruno (Decathlon AG2R) +0.09,9
5. Oliveira Ivo (UAE) +0.10,11
6. Küng Stefan (Groupama) +0.11,35
7. O'Brien Kelland (Jayco) +0.14,78
8. Segaert Alec (Lotto) +0.15,95
9. Vingegaard Jonas (Visma) +0.18,02
10. Hoole Daan (Lidl - Trek) +0.18,57
Sailkapen nagusia:
1. Vingegaard Jonas (Visma) 65:07:13
2. Almeida João (UAE) +0:40
3. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling) +2:39
4. Hindley Jai (Red Bull - BORA) +3:18
5. Pellizzari Giulio (Red Bull - BORA) +4:19
6. Riccitello Matthew (Israel) +5:17
7. Gall Felix (Decathlon AG2R) +5:20
8. Kuss Sepp (Visma) +7:26
9.Træen Torstein (Bahrain) +7:42
10. Jorgenson Matteo (Visma) +10:19