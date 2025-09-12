Txirrindularitza
19. etapa
Jasper Philipsenek irabazi du Guijueloko esprinta, eta hiru garaipen daramatza 2025eko Espainiako Vueltan
EITB
Alpecin-Deceuninckeko txirrindulari belgikarra argi gailendu da Salamancako herrian, eta Mads Pedersen (Lidl-Trek) bigarren helmugaratu da. Sailkapen nagusian, ez da aldaketarik izan; hori bai, Vingegaardek lau segundoko gainsaria eskuratu du.
-
Jasper Philipsen, garaipena lortuta. Argazkia: EFE.
Alpecin-Deceuninck taldeko Jasper Philipsen txirrindulari belgikarrak 2025eko Espainiako Vueltako hemeretzigarren etapa irabazi du, esprintean, Guijuelon, ostiralean; sailkapen nagusiari dagokionez, ez da aldaketa esanguratsurik izan, Visma-Lease a Bike taldeko Jonas Vingegaard ziklista danimarkarrak lider jarraitzen du, eta, gainera, Vingegaardek lau segundoko gainsaria bereganatu du, esprint berezian. Philipsen hirugarrenez gailendu da 80. Espainiako Vueltan, lasterketako lehen eta zortzigarren egunetan ere garaipena lortuta; proba nork irabaziko duen larunbatean argituko da erabat, Bola del Mundon amaituko den etapa gogorrean.
Beste behin, Philipsenek erakutsi du egungo esprinterrik onenetakoa dela, mundu mailan. Guijuelon, Mads Pedersen (Lidl-Trek) eta Orluis Aular (Movistar) gainditu ditu; azken bi horiek helmugaratu dira, hurrenez hurren, bigarren eta hirugarren postuetan. Alpecineko belgikarrak sei garaipen daramatza 2025eko denboraldian.
Arestian esan bezala, 2025eko Espainiako Vueltan larunbatean geldituko da zehaztuta, ia seguru, zein txirrindularik irabaziko duen, hogeigarren etapan. 164,8 kilometroko ibilbidea izango du, eta ziklistek bost mendate igo beharko dituzte; tartean, Bola del Mundorako maila bereziko igoera izango da. Vingegaard eta UAEko Joao Almeida dira hautagai nagusiak, azken maillot gorria janzteko.
Etapako sailkapena
1 - Jasper Philipsen (Alpecin) 3:50:35
2 - Mads Pedersen (Lidl) d. b.
3 - Orluis Aular (Movistar) d. b.
4 - Jenthe Biermans (Arkea) d. b.
5 - Ben Turner (INEOS) d. b.
6 - Arne Marit (Intermache) d. b.
7 - Fabio Christen (Q36.5) d. b.
8 - Ethan Vernon (Israel) d. b.
9 - Thibaud Gruel (Groupama) d. b.
10 - Jordan Labrosse (Decathlon) d. b.
Sailkapen nagusia
1 - Jonas Vingegaard (Visma) 68:57:44
2 - Joao Almeida (UAE) + 0:44
3 - Thomas Pidcock (Q36.5) + 2:43
4 - Jai Hindley (Red Bull) + 3:22
5 - Giulio Pellizzari (Red Bull) + 4:23
6 - Matthew Riccitello (Israel) + 5:21
7 - Felix Gall (Decathlon) + 5:24
8 - Sepp Kuss (Visma) + 7:30
9 - Torstein Traeen (Bahrain) + 7:46
10 - Matteo Jorgenson (Visma) + 10:21