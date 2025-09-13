Itxi

Vingegaard nagusitu da Bola del Mundon, eta Vuelta erabakita utzi du

AGENTZIAK | EITB

Vingegaardek helmugatik 1,2 km-ra jo du erasoa, eta ia lau orduko denbora eginda irabazi du etapa. Sepp Kuss taldekidea helmugaratu da jarraian, 11 segundora, eta Jai Hindley australiarra, ondoren, 13ra.

  • Jonas Vingegaard garaipena ospatzen. Argazkia: EFE.

Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) danimarkarrak irabazi du Espainiako Vueltaren 20. eta azken-aurreko etapa, Robledo de Chavela eta Bola del Mundo artean jokatu dena (164,8 km).

Sailkapen nagusian, danimarkarrak 1 minutu eta 16 segundora du orain Joao Almeida, eta 3 minutu eta 11 segundora, berriz, Tom Pidcock britainiarra.

Igande honetan, 21. eta azken etapa jokatuko dute, Alalpardo eta Madril artean, eta 103 kilometroko ibilbidea izango du.

Etapako sailkapena

1 - Jonas Vingegaard (Visma) 3:56:23

2 - Sepp Kuss (Visma) +0:11

3 - Jai Hindley (Red Bull) +0:13

4 - Thomas Pidcock (Q36.5) +0:18

5 - Joao Almeida (UAE) +0:22

6 - Matthew Riccitello (Israel) +0:24

7 - Jay Vine (UAE) + 0:47

8 - Giulio Ciccone (Lidl) +1:11

9 - Junior Lecerf (Soudal) +1:22

10 - Xavier Finlay Pickering (Bahrain) +1:30

Sailkapen nagusia

1 - Jonas Vingegaard (Visma) 72:53:57

2 - Joao Almeida (UAE) +1:16

3 - Thomas Pidcock (Q36.5) +3:11

4 - Jai Hindley (Red Bull) +3:41

5 - Matthew Riccitello (Israel) +5:55

6 - Giulio Pellizzari (Red Bull) +7:23

7 - Sepp Kuss (Visma) +7:45

8 - Felix Gall (Decathlon) +7:50

9 - Torstein Traeen (Bahrain) +9:48

10 - Matteo Jorgenson (Visma) + 12:16

