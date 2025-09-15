Txirrindularitza
Fitxaketa
Kern Pharma taldeak Iker Gomez nafarra fitxatu du 2028ra arte
EITB Media
"Zorte handia dut aukera hau dudalako, eta nigan konfiantza jarri dutelako", azpimarratu du 19 urteko txirrindulari altsasuarrak. Orain arte Finisher taldeko txirrindularia izan da.
-
Kern Pharma taldeak Iker Gomez nafarra fitxatu du 2028ra arte. Argazkia: Europa Press
Iker Gomez txirrindulari nafarra, orain arte Finisher taldeko txirrindularia izan dena, Kern Pharma taldearekin fitxatu du 2028ra arte. Hurrengo denboraldiari begira talde horrek egiten duen lehen fitxaketa da.
19 urteko Gomezek Kern Pharma taldearekin lehen harremana abuztuan izan zuen, Getxoko Zirkuitua Juan Orozek zuzentzen duen taldearen 'stagiaire' (proban dagoen txirrindularia) gisa lehiatu zuenean.
23 urtez azpiko lehen urtean Finisher taldearekin lau garaipen lortu ondoren, Altsasuko txirrindularia profesional bihurtuko da datorren denboralditik aurrera, talde nafarrak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
"Zorte handia dut aukera hau dudalako, eta nigan konfiantza jarri dutelako. Ahalik eta ondoen egiteko eta Kern Pharmagatik dena emateko gogoa dut. Gainera, nafar gisa oso berezia da. Txikitatik etxetik gertu lasterketetan ikusi dudan taldea da, eta haiekin hemen egotea ilusio handia da", nabarmendu du Gomezek.
23 urtez azpiko bezala, Gomezek etapa bana irabazi ditu Sanroma Memorialean eta Montañes Zirkuituan, eta Cirilo Zunzarren Memorialean eta Nafarroako erlojupeko txapelketan garaipena erdietsi du.
Aurtengo udan Kern Pharmarekin izandako proba epearen inguruan, Gomezek honako hau adierazi du: "Esperientzia ikaragarria izan da, Getxon egin nuen lehen lasterketan bizi izan nuen bezala egia bihurtutako ametsa. Eta orain bide honi jarraipena eman nahi diot eta egunez egun hazten jarraitu".