Txirrindularitza
Ruandan
Paula Ostizek Munduko Txapelketako erlojupekoaren zilarrezko domina irabazi du, junior mailan
EITB
Paula Ostiz, artxiboko irudian. Argazkia: EFE.
Paula Ostiz txirrindulari iruindarrak zilarrezko domina irabazi du 2025eko Munduko Txapelketan, banakako erlojupekoan, junior mailan, asteartean, Kigalin (Ruanda). Megan Arens herbeheretarrak lortu du urrezko domina, eta Oda Aune Gissinger norvegiarrak eskuratu du brontzezkoa.
Erlojupekoak 18,3 kilometroko ibilbidea izan du. Ostizek Arensek baino 35 segundo gehiago baliatu ditu, lasterketa amaitzeko, era Gissingerrek baino bi segundo gutxiago.
Ziklista nafarrak 18 urte ditu, eta Movistar taldean dabil. 2025eko denboraldian, zortzi garaipen daramatza; 2024an, Munduko Txapelketan ere, errepideko proban, zilarrezko domina irabazi zuen.
Sailkapena
1 - Megan Arens (Herbehereak) 25:47
2 – Paula Ostiz + 0:35
3 - Oda Aune Gissinger (Norvegia) + 0:37
4 - Roos Müller (Herbehereak) + 0:47
5 - Erin Boothman (Erresuma Batua) + 0:48
6 - Sidney Swierenga (Kanada) + 0:53
7 - Maria Okrucinska (Polonia) + 1:06
8 - Abigail Miller (Erresuma Batua) + 1:32
9 - Liliana Edwards (Estatu Batuak) d. b.
10 - Laura Five (Belgika) + 1:36