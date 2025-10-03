Itxi

Paula Ostizek Europako errepideko txapelketa irabazi du

Nafarrak bere bigarren lasterketa irabazi du hiru egunetan, azken esprintean Grossman suitzarrari irabazita.

  Paula Ostiz, podiumean. Argazkia: @RFECiclismo.

Paula Ostiz txirrindulari iruindarrak irabazi du 2025eko Europako Errepide Txapelketa, junior mailan, ostiral honetan, Guilherand-Granges eskualdean. Ostiz, orain dela bi egun erlojupekoa ere irabazi zuena, azkarrena izan da lasterketan, Anja Grossman suitzarraren (bigarren sailkatua) eta Chantal Pegolo italiarraren (brontzezko domina) aurretik.

Guilherand-Grangesen hasi eta amaitu den 62,9 kilometroko ibilbidean, Ostizek 1:46:47ko denbora egin du, urrezko domina eskuratuz. Txirrindulari nafarrak Grossmanekin borrokatu behar izan du azken esprintean.

Bestalde, Irati Aranguren 30. postuan sailkatu da, Ostizengandik minutu bat eta zazpi segundora.

Sailkapena

1 – Paula Ostiz 1:46:47

2 - Anja Grossman (Sutiza) d. b.

3 - Chantal Pegolo (Italia) + 0:03

4 - Maria Okrucinska (Polonia) d. b.

5 - Eirini Papadimitriou (Grezia) + 0:05

