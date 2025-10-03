Txirrindularitza
Europako Txapelketa
Paula Ostizek Europako errepideko txapelketa irabazi du
EITB
Nafarrak bere bigarren lasterketa irabazi du hiru egunetan, azken esprintean Grossman suitzarrari irabazita.
Paula Ostiz, podiumean. Argazkia: @RFECiclismo.
Paula Ostiz txirrindulari iruindarrak irabazi du 2025eko Europako Errepide Txapelketa, junior mailan, ostiral honetan, Guilherand-Granges eskualdean. Ostiz, orain dela bi egun erlojupekoa ere irabazi zuena, azkarrena izan da lasterketan, Anja Grossman suitzarraren (bigarren sailkatua) eta Chantal Pegolo italiarraren (brontzezko domina) aurretik.
Guilherand-Grangesen hasi eta amaitu den 62,9 kilometroko ibilbidean, Ostizek 1:46:47ko denbora egin du, urrezko domina eskuratuz. Txirrindulari nafarrak Grossmanekin borrokatu behar izan du azken esprintean.
Bestalde, Irati Aranguren 30. postuan sailkatu da, Ostizengandik minutu bat eta zazpi segundora.
Sailkapena
1 – Paula Ostiz 1:46:47
2 - Anja Grossman (Sutiza) d. b.
3 - Chantal Pegolo (Italia) + 0:03
4 - Maria Okrucinska (Polonia) d. b.
5 - Eirini Papadimitriou (Grezia) + 0:05
¡Una larga recta para que Paula Ostiz vuelva a tocar la gloria! ¿#EuroRoad25 #TeamESPciclismo¿¿ #InsideCofidis pic.twitter.com/6p7338slXT— Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 3, 2025