Txirrindularitza
Debuta egingo du
Gorka Corres profesionaletan arituko da, Caja Rural-Seguros RGA taldean
EITB
Gorka Corres. Argazkia: Caja Rural-Seguros RGA.
Gorka Corres txirrindulari gasteiztarra profesionaletan lehiatzen hasiko da, Caja Rural-Seguros RGA taldean, Nafarroako taldeak asteartean iragarri duenez. Corres, 20 urtekoa bera, Caja Rural-Alea taldetik iritsi da Caja Rural-Seguros RGAra, alegia, filialetik. Hain zuzen, beste bi txirrindulari ere igo dira bigarren talde horretatik: Ellande Larronde, eta Iker Villar.
Filialean emandako bi urteetan, Corresek zazpi garaipen eskuratu ditu, horietako bost 2025eko denboraldian. "Ametsa betetzeaz gain", adierazi du txirrindulariak, Nafarroako taldeak bere web orrian jasotako adierazpenetan, "honek dakar ondorengo urteetan beste erronka bat izango dudala, eta ziklista gisa hobetzeko nahia. Gainera, aukera bikaina da berdez jantzita egin ahal izatea. Jakina, saririk onena da, eta aurreko urteetan egindako ahaleginak eman duen ordainsaria".