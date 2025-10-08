Txirrindularitza
Urriak 12, igandea
2025eko Paris-Tours lasterketaren ibilbidea, profila eta ordutegia
EITB
Klasiko horren 119. ekitaldia igandean izango da jokoan, urriaren 12an; 211,6 kilometroko ibilbidea izango du. EITBk, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, zuzenean emango du, 15:15etik aurrera.
2025eko Paris-Tours lasterketako profila. Irudia: paris-tours.fr.
2025eko Paris-Tours lasterketa igandean jokatuko dute, urriaren 12an. Klasiko hori 119. aldiz egingo dute; aurtengo ekitaldiak 211,6 kilometroko ibilbidea izango du, Chartresetik abiatuko da, eta Toursen amaitu. Zaleek zuzenean jarraitu ahalko dute, EITBren bidez; izan ere, eitb.eus-ek eta ETB1en emango dute, 15:15etik aurrera.
Txirrindulariak 11:55ean hasiko dira lanean, eta antolatzaileen aurreikuspena da irabazlea 16:46tik 17:12ra bitartean helmugaratzea. Visma-Lease a Bike taldeko Christophe Laporte ziklistak lortu zuen garaipena 2024an, eta 2025ean ere gailentzen ahaleginduko da. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) eta Arnaud De Lie (Lotto) ere hautagai nagusiak dira, Laporterekin batera, lehen postua eskuratzeko.
Arestian esan bezala, eitb.eus-ek eta ETBek zuzenean emango dute lasterketa, 15:15etik aurrera.
2025eko Paris-Tours lasterketako profila