Axel van der Tuuk, Euskaltel-Euskadiren lehen fitxaketa
Txirrindulari herbeheretarra Euskaltel-Euskadi taldearekin arituko da hurrengo bi denboraldietan, 2026an eta 2027an. Van der Tuuk talde laranjaren lehen fitxaketa da datorren denboraldirako, aurten "stagiare" gisa korritu ondoren.
Argazkia: Euskadi fundazioa
Euskaltel-Euskadik Axel van der Tuuk fitxatu du, ondorengo bi denboraldietarako, alegia, 2026rako eta 2027rako. Txirrindulari herbeheretarra, euskal taldeak datorren denboraldirako baieztatu duen lehen fitxaketa eta hamabigarren txirrindularia da.
Izan ere, talde laranjak dagoneko Iker Mintegiren kontratu berritzea eta Jon Agirre, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Ander Ganzabal, Paul Hennequin, Txomin Juaristi, Jordi Lopez, Gotzon Martin, Louis Sutton eta Danny van der Tuuk (Axelen anaia zaharrena) txirrindularien jarraipena baieztatu ditu.
Van der Tuukek 'stagiare' gisa korritu du Euskaltelekin iragan abuztutik, eta sei urte eman ditu profesionaletan, lehen biak Jumbo-Vismako garapen taldearekin eta 2022tik Metecekin.
2025ean brontzea lortu zuen Herbehereetako erlojupeko txapelketan, Daan Hoole eta Dylan van Baarleren atzetik; hamargarren izan zen Belgikako Tourrean eta zazpigarren Danimarkako Tourrean.