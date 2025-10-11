Txirrindularitza
Andaluziako Itzulia
Usoa Ostolazak bigarren amaitu du Andaluziako Itzulian
Zarauzko txirrindulariak lehia gogorra izan du Cat Ferguson (Movistar) britainiarrarekin, baina azken horrek lortu du garaipena.
Usoa Ostolaza. Argazkia: Laboral Kutxa
Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioko txirrindulari gipuzkoarrak bigarren postuan bukatu du Andaluziako Itzuliko laugarren edizioa. Zarauzko txirrindulariak lehia gogorra izan du Cat Ferguson (Movistar) britainiarrarekin, baina azken horrek lortu du garaipena.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) ukrainarrak 40 kilometro baino gehiago egin ditu lasterketaren buruan. Atzetik zihoan taldeak, Ostolaza tartean zela, azken kilometroan sartu baino lehen harrapatu du, eta azken metroak Laboral Kutxako bi txirrindulariren eta Movistarreko biren artean jokatu dira.
Azkenean, Fergusonek lortu du garaipena 3:59:31ko denbora eginda, eta segundo berean sartu da Ostolaza. Meijering izan da hirugarren, 9 segundora, eta Biriukova laugarren, 21era. Bestalde, Maite Urteagak (Jira) zortzigarren postuan bukatu du, irabazlearengandik 1:51ra.
Sailkapena
1.- FERGUSON, Cat (Movistar) 3:59:31
2.- OSTOLAZA, Usoa (Laboral Kutxa) d. b.
3.- MEIJERING, Mareille (Movistar) + 0:09
4.- BIRIUKOVA, Yuliia (Laboral Kutxa) + 0:21
5.- ESPINOLA, Agua Marina (Farto) + 0:30
6.- SILVESTRI, Debora (Laboral Kutxa) + 0:42
7.- PATIÑO, Paula (Movistar) + 1:48
8.- URTEAGA, Maite (Jira) +1:51