Txirrindularitza
Fitxaketa
Gari Ugartek Euskaltel Euskadi taldea berrindartuko du hurrengo bi denboraldietan
EITB
Gari Ugartek Euskaltel Euskadiko taldea berrindartuko du hurrengo bi denboraldietan, hau da, 2026 eta 2027 denboraldietan. Euskal taldeak astearte honetan informatu duenaren arabera. 20 urteko ziklista legazpiarrak profesional mailan arituko da Euskaltel Euskadiko bigarren taldean, Euskadi Fundazioan, bi urte eman ostean: "Pausu hau ematea, amets bat betetzea da neretzat" adierazi du Ugartek.
Afizionatu moduan eman duen errendimenduaren ondorioz, Gari Ugartek Euskaltel Euskadiko maillotarekin debutatu zuen aurreko udan, stagiare moduan.
Euskaltel Euskadiko arduraduna den Jorge Arantzaren hitzetan: "gure zalantzak argitu zituen, batez ere stagiaire bezala, duen arraza horrengatik, bere trebetasun teknikoengatik eta bere gaitasunarengatik".