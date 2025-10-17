Txirrindularitza
Omenaldia
Paula Ostizek zaleen babesa eskertu du, txirrindularitzan lortutako arrakasten ondoren
EITB
Denboraldi ahaztezin baten ostean, Maria Chivitek harrera egin dio Ostizi Nafarroako Jauregian. Izan ere, munduko eta Europako txapelketa irabazi ditu, eta Europako urrea eta munduko zilarra lortu ditu erlojupekoan.
Nafarroako Gobernuak harrera egin dio Paula Ostizi Argazkia: EFE
Nafarroako Gobernuak harrera egin dio gaur goizean Paula Ostizi. Munduko eta Europako txapelketetan 4 domina lortu ditu txirrindulari gazteak: 3 urre eta zilar bat. Maria Chivite lehendakaria buru zela, merezitako omenaldia egin diote, eta plaka bat oparitu diote.
Txirrindulari gazteak, bestalde, eskerrak eman ditu azken hilabeteotan jasotako babesagatik: "Nafarroako zaleen babesa izugarria izan da, eta eskertzekoa da egunez egun eman didaten indarra".
"Bizitzen ari naizena ikaragarria da, garaipen eta helburu oso garrantzitsuak ezarri dizkiot neure buruari. Lan handia da hori guztia lortzea, eta familiarekin eta lagunekin gozatzea baino ez zait geratzen", adierazi du Ostizek, Nafarroako Jauregiko erdiko patioan bildu diren hedabideen aurrean.
Ostiz, familiak lagunduta egon da. Harro erakutsi ditu dominak eta munduko txapelduna dela erakusten duen maillota.