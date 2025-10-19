Txirrindularitza
Txinan
Usoa Ostolaza podiumera igo da Guangxiko Tourrean
EITB
Txirrindulari zarauztarrak lehen podiuma lortu du Laboral Kutxa Euskadi taldearentzat Women’s World Tourreko lasterketa batean.
-
Usoa Ostolaza. Argazkia: @LABORALkTeam
Usoa Ostolazak hirugarren egin du, Guangxiko Tourrean, euskal taldeak Txinako lasterketan egindako lan onari amaiera bikaina emanda.
Txirrindulariek 106 kilometroko ibilbidea izan ditu eta 1,4 kilometroko horma batek erabaki du sailkapena, % 11,7ko eta % 16,5ko aldapekin. Lau aldiz igo behar izan dute horma hori.
Hirugarren eta laugarren igoeran, Ostolaza indartsuenekin izan da, eta Anna Hendersonek (LTK) eta Caroline Anderssonek (LIV) bakarrik gainditu dute zarauztarra.
Podiumeko hirugarren posturako esprintean, gipuzkoarrak bost aurkari gainditu ditu.
Taldeen sailkapenari dagokionez, Laboral Kutxa-Euskadi izan da onena, Ostolazaren hirugarren postuarekin batera, Alba Teruelek 14. Postua, Laura Tomasik 20.a eta Yanina Kuskovak 23.a lortuta.
Ostolazak denboraldi bikaina egin du. Besteak beste, Pirinioetako Tourra, Espainiako Txapelketako erlojupeko zilarrezko domina eta errepideko probako brontzea irabazi ditu, eta bigarren egin du Italiako Giroko Mendiko sailkapenean.
Sailkapena
1 - Henderson Anna (Lidl - Trek) 2:49:34
2 - Andersson Caroline (Liv AlUla) d. b.
3 - Ostolaza Usoa (Laboral Kutxa) + 0:59
4 - Komina Marina (Li Ning Star) d. b.
5 - Bäckstedt Elynor (UAE) d. b.
6 - Markus Riejanne (Lidl - Trek) d. b.
7 - Blanco Iurani (Human) d. b.
8 - Söderqvist Karin (Team Coop) d. b.
9 - Garau Marina (BePink) + 2:19
10 - Giuliani Giulia (Roland) d. b.