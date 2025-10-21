Txirrindularitza
Euskaltel Euskadik Yago Agirre profesional mailara igo du eta Caja-Rural Seguros RGAk Iúri Leitao berritu du
Agirre, Euskadi Fundazioa izena duen bigarren taldetik dator eta bi denboralditarako sinatu du 2026 eta 2027; Leitaok berriz denboraldi baterako berritu du,2026.
Euskaltel Euskadik Yago Agirre txirrindularia profesional mailara igo du eta Caja-Rural Seguros RGAk Iúri Leitao berritu du, bi taldeek astearte honetan jakinarazi dutenaren arabera. Zehazki Agirre bigarren taldetik dator (Euskadi Fundazioa) eta hurrengo bi denboraldietarako sinatu du 2026 eta 2027. Iúrik berriz denboraldi bakarrerako berritu du, 2026 denboraldia.
Horrela Yago Agirre, 21 urteko txirrindulariak Euskaltel Euskadirekin harremanak estutu ditu 2027ra arte gutxienez, txirrundulariak jada profesional moduan debuta egin zuen 2023 eta 2024an Saris Rouvy Sauerland Team talde alemaniarrarekin: "pasatzea, amets bat betetzea da, lehenengo, profesional moduan debuta egiteagatik eta oraindik politagoa da etxeko taldearekin egiteagatik, haur bat nintzenean telebistan ikusten nuen taldearekin" adierazi du txirrindulariak talde euskaldunaren web orrialdean jasotako elkarrizketa batean.
Iúri Leitaok bere bostgarren denboraldia emanen du Caja-Rural Seguros RGAn. Taldeak nabarmendu duen moduan, txirrindulari portugaldarrak garaipenak lortu zituen aurreko lau denboraldietan.