Txirrindularitza
Berritzea
Julen Arriolabengoak beste denboraldi batez jarraituko du Caja Rural-RGA Seguros taldean
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Horrenbestez, txirrindulari arabarrak hiru sasoi beteko ditu maila horretan. Talde berdeak ikasturte honetarako baieztatu duen zazpigarren taldekidea da.
Julen Arriolabengoa, Caja Rural-RGA Seguros taldeko txirrindularia
Julen Arriolabengoak Caja Rural-Seguros RGA taldean segiko du sasoi honetan, taldearen beharretara doitzeko egokitzapen-fasea osatu ostean.
Hala, Arriolabengoak (Erentxun, 2001) hirugarren urtea beteko du maila horretan. Orain arte, Turkiako eta Portugalgo Itzulietako hainbat etapatan lehen hamar sailkatuen artean geratzea lortu du.
Caja Rural-Seguros RGA taldeak denboraldi honetarako berritu duen zazpigarren txirrindularia da Arriolabegoa. Horiez gain, bost fitxaketa ere egin ditu.
¿¿ Nueva renovación para el nuevo curso. Julen Arriolabengoa continuará su andadura como profesional en la estructura donde completó sus cuatro años como sub 23 y sus dos primeros en la categoría superior.— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) October 23, 2025
¿ Entrega y disciplina al servicio de Caja Rural-Seguros RGA.
¿… pic.twitter.com/9GO808dQFN