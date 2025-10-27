Txirrindularitza
Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean
Gainera, Euskal Herriko errepideek Itzulia Women maiatzaren 15etik 17ra hartuko dute.
Irudia: Itzulia Basque Country
Itzulia Basque Countryko antolatzaileek gaur jakinarazi dute noiz jokatuko den lasterketa. Antolakuntzak txio labur batean baieztatu du World Tour lasterketa apirilaren 6tik 11ra izango dela.
Bestalde, Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean jokatuko da.