Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean

EITB Media

Gainera, Euskal Herriko errepideek Itzulia Women maiatzaren 15etik 17ra hartuko dute.

  Irudia: Itzulia Basque Country

Itzulia Basque Countryko antolatzaileek gaur jakinarazi dute noiz jokatuko den lasterketa. Antolakuntzak txio labur batean baieztatu du World Tour lasterketa apirilaren 6tik 11ra izango dela.

Gainera, Euskal Herriko errepideek Itzulia Women maiatzaren 15etik 17ra hartuko dute.

Bestalde, Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean jokatuko da.

