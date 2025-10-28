Txirrindularitza
Catalina Sotok Laboral Kutxa-Euskadin jarraituko du 2027ra arte
Txirrindulari txiletarra egungo Txileko txapelduna da, bai iraupenekoan bai erlojupekoan. Euskal taldeak denboraldi honetarako baieztatu duen seigarren kidea da.
Catalina Sotoren, Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindularia
Catalina Sotok kontratua luzatu du, 2027ra arte, Laboral Kutxa-Euskadirekin, euskal taldeak ohar batean azaldu duenez. Soto egungo Txileko txapelduna da, iraupeneko txirrindularitzan zein erlojupekoan.
Horrenbestez, 24 urteko kirolaria talde moreak sasoi berrirako baieztatutako seigarren kidea da. Oraingoz, Usoa Ostolaza ez ezik, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza eta Debora Silvestri italiarrak eta Yanina Kuskova uzbekiarra daude.
