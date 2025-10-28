Txirrindularitza
Berriketak
Nicolás Alustiza, Xabier Isasa eta Jokin Murguialdayk Euskaltel-Euskadirekin berritu dute 2026 denboraldirako
EITB
Horrela, Euskaltel-Euskadik 19 txirrindulari baieztatuta dauzka hurrengo denboraldirako.
Euskaltel-Euskadik Nicolás Alustiza, Xabier Isasa eta Jokin Murguialday txirrindularien berritzeak iragarri ditu, hórrela, jada 19 txirrindulari baieztatu ditu talde euskaldunak 2026 denboraldirako.
Alustiza, Isasa eta Murguialday baino lehenago, Euskaltel Euskadik Iker Mintegiren berrikuntzaren berri eman zuen, eta baita Yago Agirre, Unaiz Aznar, Samuel Fernández, Gari Ugarte eta Axel van der Tuuken fitxaketak.
Gainera, Jon Agirre, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Txomin Juaristi, Jordi López, Gotzon Martín, Louis Sutton eta Danny van der Tuuk indarrean duten kontratuarekin jarraituko dute.
"Aurten eta euren ibilbidean xehetasun onak eman dituzten hiru txirrindulari dira, eta ekarpenak egiten jarrai dezaketela uste dut. Ziur gaude orain arte ikusi duguna baino gehiago dutela", nabarmendu du Jorge Azanzak, talde naranjaren kirol arduraduna.