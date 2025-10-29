Txirrindularitza
Cristina Tonettik Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioarekin berritu du 2026 denboraldirako
Horrela, italiarrak euskal taldearekin hirugarren denboraldia osatuko du: "Talde honekin beste urte batez berritzeak nigan hasieratik sinetsi duten pertsonen ondoan hazten jarraitzea erran nahi du".
Cristina Tonettik Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioarekin berritu du 2026 denboraldirako, euskal taldeak asteazken honetan jakinarazi duen bezala.
Horrela, 23 urteko txirrindulari italiarrak euskal taldearekin hirugarren denboraldia osatuko du: "Talde honekin beste urte batez berritzeak nigan hasieratik sinetsi duten pertsonen ondoan hazten jarraitzea erran nahi du", nabarmendu du Tonettik, Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioko web orriak jasotako adierazpenetan.
"Cristinak urte zaila izan du, osasun arazoekin. Hala ere, bilakaera handia izan duen txirrindularia izan da, eta aurrerapauso garrantzitsuak eman ditu. Bere denboraldi amaiera izugarria izan da", nabarmendu du Ion Lazkano euskal taldearen kirol zuzendariak.