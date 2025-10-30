Txirrindularitza
Fitxaketa
Euskaltel-Euskadik Jonathan Lastra fitxatu du denboraldi honetarako
EITB MEDIA
32 urteko txirrindulari bizkaitarrak talde laranjarekin bat egingo du, azken hiru urteetan Cofidis taldearekin WorldTourren maila gorenean lehiatu eta gero.
-
Jonathan Lastra, Euskaltel-Euskadiko txirrindularia
Jonathan Lastrak (1993, Bilbo) maillot laranja jantziko du datorren sasoian, taldeak gaur aditzera eman duenez. Txirrindulari bizkaitarraren fitxaketarekin, Euskaltel-Euskadik taldea itxi du.
Lastra Cofidisen aritu da lehian azken hiru urteetan, WorldTourren maila gorena erakutsiz. Aurretik, zazpi denboraldiz jardun zuen Caja Rural-RGA taldean.
Orain arte egindako ibilbidean, bost Espainiako Vueltatan eta bi Italiako Girotan hartu du parte.
¿¿ World Tourretik zuzenean dator taldearen azken berrikuntza 2026rako— Euskaltel Euskadi Team (@euskaltelteam) October 30, 2025
¿Jonathan Lastrak marea laranjarekin bat egingo du hurrengo urtean World Tourrean hiru denboraldi burutu ostean.
¿¿¿ Esperientzia handiko txirrindulariak maisu lanetan ibiliko da taldeko belaunaldi berriekin pic.twitter.com/hU40oQ1DlJ