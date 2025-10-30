Itxi

Euskaltel-Euskadik Jonathan Lastra fitxatu du denboraldi honetarako

32 urteko txirrindulari bizkaitarrak talde laranjarekin bat egingo du, azken hiru urteetan Cofidis taldearekin WorldTourren maila gorenean lehiatu eta gero.

  • Jonathan Lastra, Euskaltel-Euskadiko txirrindularia

Jonathan Lastrak (1993, Bilbo) maillot laranja jantziko du datorren sasoian, taldeak gaur aditzera eman duenez. Txirrindulari bizkaitarraren fitxaketarekin, Euskaltel-Euskadik taldea itxi du. 

Lastra Cofidisen aritu da lehian azken hiru urteetan, WorldTourren maila gorena erakutsiz. Aurretik, zazpi denboraldiz jardun zuen Caja Rural-RGA taldean. 

Orain arte egindako ibilbidean, bost Espainiako Vueltatan eta bi Italiako Girotan hartu du parte.

