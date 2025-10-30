Txirrindularitza
Oier Lazkano
Oier Lazkano zigortu dute behin-behinean, pasaporte biologikoan "ez azaldutako anomaliak" izateagatik
EITB
Nazioarteko Txirrindularitza Federazioak hartu du erabakia. Anomalia horiek 2022an, 2023an eta 2024an jaso ziren. Red Bull-BORA taldeko euskal txirrindulariak Paris-Roubaix lasterketan lehiatu zen azkenekoz, apirilaren 13an.
Oier Lazkano, 2024ko Olinpiar Jokoetan. Argazkia: EFE.
Nazioarteko Txirrindularitza Federazioak Red Bull-BORA taldeko Oier Lazkano euskal txirrindularia zigortu du, behin-behinean, pasaporte biologikoan "ez azaldutako anomaliak" izateagatik, ostegun arratsaldean iragarri duenez. Nazioarteko Txirrindularitza Federazioak zehaztu du anomalia horiek 2022an, 2023an eta 2024an jaso zirela.
Red Bull-BORA taldeko txirrindulari gasteiztarra (azaroaren 7an 26 urte beteko ditu) Paris-Roubaix lasterketan lehiatu zen azkenekoz, apirilaren 13an. Lazkanok 2025eko denboraldia egin du debuta Red Bull-BORA taldearekin; Movistarren aritu zen aurretik, 2022tik 2024ra bitartean.
Nazioarteko Txirrindularitza Federazioak adierazi du ez duela besterik esango, prozedura indarrean dagoen bitartean.