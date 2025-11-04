Txirrindularitza
Idoia Erasok eta Naia Amondarainek Laboral Kutxarekin daukaten kotratua luzatu dute 2027 arte
EITB
Amondarain eta Erasoren berriketekin talde moreak, jada, bederatzi txirrindulari baieztatuak ditu hurrengo denboraldirako.
Naia Amondarain. IRUDIA: LABORAL KUTXA FUNDAZIOA
Naia Amondarain gipuzkoarrak eta Idoia Eraso nafarrak Laboral Kutxa-Euskadirekin zeukaten kontratua 2027 arte luzatu dute, euskal taldeak asteartean jakinarazi duen arabera, Eraso eta Amondarainekin, jada, bederatzi ziklista dira hurrengo denboraldirako baieztatu dituztenak talde morean.
23 urteko Erasok "ilusioarekin" aurre egiten dio Laboral Kutxan emango dituen hurrengo bi denboraldiei: "2021ean hasi nintzenetik pauso txikiak eman ditut eta bide hori jarraitzea gustatuko litzaidake. Urte hau oso polita izan da, izan ere, Frantziako Tourrean debuta egin ahal izan dut. Maila altueneko txirrindularitza benetan ezagutu ahal izan dut, eta liluragarria izan da", nabarmendu du nafarrak.
Idoia Eraso. Irudia: Laboral Kutxa Team
Beste alde batetik, 24 urteko Amondarainek oraintxe amaitu den denboraldian "entrenamendu eta txapelketa bakoitzean disfutatzea" lortu duela azpimarratu du, eta gainera bere lehenengo Italiako Giroan parte hartzearen "ametsa bete" ahal izan duela.