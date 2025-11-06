Txirrindularitza
Yuliia Biriukovak Laboral Kutxa-Euskadirekin hurrengo bi denboraldietarako luzatu du kontratua
EITB
Gainera, euskal taldeak Eneritz Vadillok, Laura Tomasik eta Alba Teruelek ez dutela taldean jarraituko jakinarazi du.
Yuliia Biriukova
Yuliia Biriukova txirrindulari ukraniarrak Laboral Kutxa-Euskadirekin kontratua luzatu du hurrengo bi denboraldietarako, 2027ra arte, euskal taldeak ostegunean jakinarazi duen bezala. Gainera, Eneritz Vadillo, Laura Tomasi eta Alba Teruel txirrindulariek ez dutela taldean jarraituko jakinarazi du Laboral Kutxa-Euskadik.
Modu honetan, Biriukovak, 27 urtekoa bera, Laboral Kutxa-Euskadin jarraituko du 2026 eta 2027ko denboraldietan. Birukova 2025ko denboraldirako ailegatu zen euskal taldera; orain, bi denboraldi gehiago bermatu ditu taldean, eta WorldTourreko egutegi guztian lehiatu ahalko du.
Horrela, Biriukovak Naia Amondarain, Idoia Eraso, Catalina Soto, Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza, Yanina Kuskova, Usoa Ostolaza eta Debora Silvestri izanen ditu taldekide moduan, beste behin.
Eneritz Vadillok, Laura Tomasik eta Alba Teruelek, berriz, ez dute Laboral Kutxa-Euskadin jarraituko. Hauek, Ane Santestebanekin batera, txirrindularitza uzten duena, taldearen hitzetan "funtsezkoak" izan dira proiektuaren "hazkundean".