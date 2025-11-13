Txirrindularitza
Fitxaketa
Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiren taldekide berria
EITB MEDIA
Flandriako Klasikan ibilbide zabala duen txirrindularia izanik, esperientzia eman nahi dio taldeari.
Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia
Marjolein van't Geloof Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindularia izango da datozen bi denboraldietan, klubak ohar bidez jakinarazitakoaren arabera.
Txirrindulari nederlandarrak Flandirako klasikoetan duen eskarmentua eta esprintatzeko duen gaitasuna kontuan izanik, taldeak horrelako lasterketetan hobetzen lagun diezaiola nahi du.
Gaurkoarekin lau fitxaketa egin ditu Laboral Kutxa-Euskadik sasoi honetarako. Honako txirrindulari hauek osatuko dute taldea: Tiril Jørgensen, Paula Patiño, Irati Aranguren, Naia Amondarain, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, Catalina Soto, Yuliia Biriukova y Yanina Kuskova, eta Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza eta Debora Silvestri.
Marjolein van't Geloof será parte del equipo las próximas dos temporadas ¿— LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) November 13, 2025
La ciclista neerlandesa aportará sus cualidades clasicómanas al bloque para ayudar a dar un paso adelante al equipo en las carreras de un día.
¿¿ Marjolein van't Geloof: “Espero aportar mi experiencia… pic.twitter.com/T5ST2MJ0MT