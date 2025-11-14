Txirrindularitza
Laboral Kutxa Euskadik Sara Fiorin esprinter italiarra fitxatu du
Txirrindulari italiarra Ceratizit taldetik dator, eta talde moreak sasoi berrirako egin duen bosgarren fitxaketa da.
Sara Florin, Laboral Kutxa-Euskadiren fitxaketa berria Argazkia: @LABORALkTeam
Laboral Kutxa-Euskadik Sara Fiorin italiarra fitxatu duela iragarri du, datozen bi denboraldietarako. Fiorin Ceratizit taldetik dator, eta euskal taldeak sasoi berrirako fitxatu duen bosgarren txirrindularia da.
Fiorinen aurretik, Marjolein van 't Geloof nederlandarraren, Tiril Jørgensen norvegiarraren, Paula Patiño kolonbiarraren eta Irati Aranguren gipuzkoarraren etorrerak baieztatu baititu talde moreak.
"Txirrindulari gisa hazten jarraitu nahi dut, gogor lan eginez eta nire azken esprinta hobetuz. Uste dut hau dela hori lortzeko ingurune egokiena. Nire lasterketa gogokoenetako bat Milan-San Remo da, eta bertan hurrengo urteetan lehiatu ahal izatea espero dut ", azpimarratu du Fiorinek.
Fiorin, Van 't Geloof, Jørgensen, Patiño eta Arangurenez ez ezik, Naia Amondarain, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, Catalina Soto, Yuliia Biriukova, Yanina Kuskova, Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza eta Debora Silvestri ere taldean egongo dira.
