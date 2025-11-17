Txirrindularitza
Fitxaketa
Kern Pharmak Jose Maria Martin sinatu du 2027 arte
EITB
Andaluziarrak, hamaika garaipen lortu ditu amateur moduan, 2025eko denboraldian: “2026an txirrindulari eta persona moduan aurrepauso handia ematea espero dut; taldeari lagundu, hobetzen jarraitu eta noraino ailegatzen ahal naizen ezagutu”.
-
Jose Maria Martin, IRUDIA. KERN PHARMA
Kern Pharmak Jose Maria Martin txirrindularia sinatu du, bi denboralditarako, 2027ko denboraldiaren amaieraraino, talde nafarrak astelehen honetan jakinarazi duen bezala. Txirrindulari andaluziarrak, hamaika garaipen lortu ditu amateur moduan, 2025eko denboraldian: "2026an txirrindulari eta persona moduan aurrepauso handia ematea espero dut; taldeari lagundu, hobetzen jarraitu eta noraino ailegatzen ahal naizen ezagutu", adierazi du bere talde berriaren web horrialdeak jasotako jakinarazpenetan.
Martin, Extremadura-Pebetero taldetik ailegatu da Kern Pharmara, eta Espainako Kopa irabazi du elite kategorian: "ametsezko denboraldia izan da, gainera, profesionaletara lehen bailen igotzeko presiorik gabe lehiatu duten lehenengoa izan da. Gauzak ongi egiten, eta gehien bat txirrindularitzataz gozatzean kontzentratu naiz; hamaika garaipen lortzea gauz sinestezina izan da" gehitu du.
Juanjo Orozen iritziz, Kern Pharmaren managerra, Martinek "balio eta pasio batze bat" irudikatzen duela eta "guk txirrindularitza bizitzeko daukagun moduarekin primeran batzen dena; gainera, bere etorrera elite eta 23pekoan eta bertan den talentuan dugun erabateko konfiantzaren frogapena da", adierazi du.