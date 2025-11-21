Txirrindularitza
UCI WORLD TOUR
NSN enpresak Israel Premier Techen lekua hartuko du txirrindularitza profesionalean
eitb
Never Say Never Andres Iniesta futbolari ohiak eta Stoneweg enpresak fundatu dute. Stoneweg inbertsio plataforma hispaniar-suitzarra da, eta dagoeneko akziodun berria da.
-
NSN.
Never Say Never (NSN) kirol entretenimenduko enpresa, Andres Iniesta futbolari ohiak eta Stoneweg enpresak sortua, errepideko txirrindularitza profesionalean sartu da, 2026ra begira UCI World Tourrean Israel Premier Techen lizentzia hartzeko.
Ondorioz, WorldTourreko taldearen izen berria NSN Cycling Team da, oinarri operatiboa Bartzelonan eta Gironan duena. Gainera, garapen taldeak NSN Development Team izena hartuko du.
Hala, datozen hiru urteetan UCI WorldTour egutegiko lehiaketetan parte hartzea bermatu dute, hala nola Frantziako Tourrean, Italiako Giroan eta Espainiako Vueltan.