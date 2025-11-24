Txirrindularitza
Sei baja
Ken Pharmak sei txirrindularik taldea utziko dutela iragarri du
EITB
Pau Miquel, Jose Felix Parra, Unai Aznar, Miguel Angel Fernandez, Kiko Galvan eta Haimar Etxeberria dira; azken hori Red Bull-BORAn arituko da.
Kern Pharma Bajak; IRUDIA: KERN PHARMA
Kern Pharmak hurrengo denboralditik aintzin sei txirrindularik ez dutela taldean jarraituko iragarri du astelehen honetan. Pau Miquel, Jose Felix Parra, Unai Aznar, Miguel Angel Fernandez, Kiko Galvan eta Haimar Etxeberria dira sei txirrindulari horiek; azken horrek Red Bull-BORAn jarraituko du bere ibilbidea, profesional moduan.
Kern Pharmak sare sozialen bidez agurtu ditu sei txirrindulariak: "Eskerrik asko zuen konpromezuarengatik, horrenbeste urtetan egindako lanarengatik eta proiektu honen parte izatearen moduarengatik. Elkarrekin, irri egin, sufritu eta hazi gara; zorterik hoberena opa dizuegu", helarazi die txirrindulariei.