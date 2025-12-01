Txirrindularitza
Fitxaketa
Euskadi Fundazioak hamalau txirrindulari izanen ditu 2026 denboraldian
EITB
Euskadi Fundazioko formakuntza taldeak, Euskaltel-Euskadiren filiala dena, zazpi txirrindulariren gehitzea iragarri du astelehen honetan.
Euskadi Fundazioa taldea; IRUDIA: EUSKADI FUNDAZIOA
Euskadi Fundazioak hamalau txirrindulariko taldea izanen du 2026 denboraldirako, euskal taldeak astelehen honetan jakinarazi duen bezala. Euskadi Fundazioaren formakuntza taldeak, gainera Euskaltel-Euskadiren filiala dena, zazpi txirrindulariren gehiketa iragarri du astelehen honetan.
Hauek izanen dira hamalau txirrindulariak (hiru elite kategorian eta hamaika 23 urtez azpikoan): Joan Cardona, Asier Castilla, Iker Colmenero, Aimar Fernandez, Aimar Galdos, Ibai Irisarri, Aimar Marín, Marco Martin, Eder Moreno, Kepa Ormazabal, Ander Otegi, Alain Suarez, Adur Tapia eta Ehki Uriarte.
Zazpi fitxaketetatik, Red Bull-BORAtik iritsitako Marco Martin, Eiser-Hirumet taldetik heldutako Moreno eta Tapia eta lau txirrindulari gazteen igoera (Cardona, Colmenero, Aimar Fernandez eta Uriarte) nabarmendu ditu Euskadi Fundazioak.
Mikel Gaztañaga kirol zuzendariak, euskal taldeak plantillaren inguruan, honako hau azpimarratu du: "Gazte eta kalitatezkoa da, hamalau txirrindulari gure harrobiko filosofian lanean jarraitzeko eta Euskaltel-Euskadi etorkizunezko txirrindulariekin elikatzeko".