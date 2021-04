Alaphilippe-Roglic lehiaren beste atal bat, Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan

Klasikoen asteari amaiera emango dio igande honetan Lieja-Bastogne-Lieja "monumentuak". 259 kilometroko ibilbidea izango du, Liejan hasi eta amaituta, eta, aurreikuspenen arabera, Jualin Alaphilippene ta Primoz Roglicen arteko lehia estua izan daiteke protagonista, biek ere norgehiagoka ederra eskaini baitzuten aste honetan bertan jokatutako Flèche Wallone klasikoan.

Aurten biak dira faborito nagusiak, are gehiago asteazkeneko lehia ikusi ostean. Orduan, Alaphilippek helmugarako 75 metrora gainditu zuen Roglic.

Horiekin batera, badira tropeleko beste izen handi asko: Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Tadej Pogacar (UAE), Jakob Fuglsang (Astana), Greg Van Avermaet (AG2R), Max Schachmann (BORA-Hansgrohe) edo Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), esaterako.

Ibilbide zaila eta gorabeheratsua izango dute aurretik, aldapa ugarirekin, 11 ofizialki, eta baliteke garaipena esprintean jokatzea.

Aurtengo edizioan Eddy Merckx handia omenduko dute, lasterketa honetan garaipen gehien lortu dituen txirrindularia. Hori dela eta, Cote de Stockeu igoko dute, ehuneko 12,5eko aldapa duen igoera.

