Txirrindularitza
Down Under Tourra 2025
Javier Romok Sam Welsfordi Down Under Tourreko lidertza kendu dio, hirugarren etapa irabazita
EITB MEDIA
Txirrindulari espainiarra iritsi da lehen tokian helmugara, Uraidlan, azken kilometroetan bakarka ihes egin eta gero.
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Javier Romo Movistar taldeko txirrindulariaren artxiboko irudia. Europa Press
Javier Romo espainiarra (Movistar) izan da nagusi Down Under Tourreko hirugarren etapan, WorldTour zirkuituan lortzen duen lehen garaipena. Knotts Hill mendatearen igoera gogorrak markatutako ibilbidea izan da, Norwooden hasi eta Uraidlan amaituta (147,5 kilometro).
Azken kilometroetan bakarka ihes egin du Romok, tropela atzean utzita, eta hala iritsi da helmugara, Uraidlan.
Sailkapen nagusian lehen tokia kendu dio Romok Welsfordi. Jhonatan Narvaez da bigarren, eta Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe) hirugarren, liderrarekiko zortzi eta hamar segundora, hurrenez hurren.
3. etapako sailkapena:
1 - ROMO Javier (Movistar) 3:01:22
2 - NARVAEZ Jhonatan (Emirates-XRG) 0:05
3 - FISHER-BLACK Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 0:05
4 - WITHEN PHILIPSEN Albert (Lidl-Trek) 0:05
5 - GLOAG Thomas (Visma-Lease a Bike) 0:05
Sailkapen nagusia:
1 - ROMO Javier (Movistar) 10:13:51
2 - NARVAEZ Jhonatan (Emirates-XRG) 0:08
3 - KONRAD Patrick (Lidl-Trek) 0:10
4 - FISHER-BLACK Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 0:10
5 - TRONCHON Bastien (Decathlon-AG2R) 0:12