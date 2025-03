Pogacar eta Vollering nagusitu dira Strade Bianchen; Pello Bilbao, bosgarren

Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak hirugarren aldiz irabazi du larunbat honetan Strade Bianche lasterketa, 50 kilometroren faltan izandako erorikoti altxa eta erakustaldia emanda. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) bizkaitarra bosgarren izan da, irabazlearengandik lau minutu baino gahiagora. Emakumezkoen lasterketan, Demi Vollering (FDJ) herbeheretarrak bigarren aldiz irabazi du lasterketa, Anna van der Breggen herrikideari lehia ikusgarri batean irabazita.

Pogacarrek oroimenerako garaipena lortu du: ubeldurak izan ditu erorikoaren ondorioz, eta 19 kilometro baino gutxiagoren faltan erasoa jo du Thomas Pidcock britainiarra eta Tim Wellens belgikarra gainditzeko. Horrela, Fabian Cancellara suitzarra berdindu du lasterketa honen garaipenetan.

UAE Team Emirates-XRG taldea bere liderrarentzako eremua prestatzen joan da, eta, erritmo oso altuan, tropela 30 txirrindularira murriztu du helmugatik 90 kilometrora. Hala eta guztiz ere, Pidcockek aurre egin die eta 78 kilometroren faltan ihes egin du, Pogacar gurpilean zuela.

Biak elkarrekin joan dira buruan, Pogacar erori den arte, baina berehala suspertu da. 19 kilometroren faltan, Colle Pinzuton, esloveniarrak ihes egin du helmuga bakarrik zeharkatzeko.

