Skjelmose eta Bredewold gailendu dira Amstel Gold Race lasterketan

Mathias Skjelmose danimarkarrak (Lidl Trek) irabazi du Amstel Gold Race txapelketako 59. ekitaldia gizonezkoetan, eta emakumezkoetan, 11. ekitaldian, garaipena Mischa Bredewold herbeheretarrak eraman du.

Skjelmose Pogacar (UAE) eta Evenepoel (Soudal) faborito nagusien ihesaldian sartu da, eta helmugan bera gailendu da, esprintean, 5 ordu, 49 minutu eta 58 segundoko denbora eginda, orduko 43,9ko batez besteko abiaduran.

Pello Bilbao 25. postuan helmugaratu da.

Bredewold nagusi, emakumezkoetan

Mischa Bredewold herbeheretarra (Team SD Worx-Protime) nagusitu da, ezustean, emakumezkoen Amstel Gold Race lasterketaren 11. ekitaldian. Guztira, 157,4 kilometro ibilbidea egin dute Maastricht eta Berg en Terblijt artean.

Lasterketak ibilbide gogorra izan du, 22 igoerarekin, eta ihesaldi batek ezustean harrapatu ditu faborito nagusiak. Iheslarien artea Bredewold irabazlea egon da. Honek erasoa jo du amaierarako 2,6 kilometrora eta bera bakarrik joan da helmugara arte.

Bigarren eta hirugarren Ellen Van Dijk (Lidl) herbeheretarra eta Juliette Labous (FDJ) frantziarra izan dira, hurrenez hurren.

