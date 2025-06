Richard Carapazek ez du parte hartuko Frantziako Tourrean, infekzio gastrointestinal baten ondorioz

Richard Carapaz txirrindulari ekuadortarrak larunbat honetan iragarri duenez, ez du parte hartuko uztailaren 5ean Lillen hasiko den Frantziako Tourrean, infekzio gastrointestinal bat duelako.

"Tristura handiz kontatu behar dizuet infekzio gastrointestinal batek Frantziako Tourra galtzera behartzen nauela. Ez da albisterik onena, baina osasuna beti dago aurretik. Eskerrik asko guztioi zuen mezu eta babesagatik", idatzi du kirolariak bere sare sozialetan.

Con mucha tristeza tengo que contarles que una infección gastrointestinal me obliga a perderme @LeTour ¿¿¿ No es la mejor noticia, pero la salud siempre está primero. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo. Mucha suerte @efprocycling ¿¿



