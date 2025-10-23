Frantziako Tourra
2026ko Frantziako Tourra
Bartzelonan hasiko da 2026ko Frantziako Tourra, mendia eta Alpe d’Huezen itzulera protagonista dituela
2026ko Frantziako Tourrak badu mapa. Frantziako Tourra Bartzelonatik abiatuko da lehen aldiz, taldekako erlojupeko batekin, Montjuïcen, eta altuerako ibilbidea egingo du: bost amaiera maldan gora, hitzordu bikoitza Alpe d'Huezen, eta 3.333 kilometro guztira.
2026ko Frantziako Tourraren aurkezpena. Irudia: EFE
Christian Prudhomme Tourraren zuzendariak eman du 113. edizioaren ibilbidearen berri, ostegun honetan, Pariseko Palaisen. Uztailaren 4an hasiko da lasterketa Bartzelonan, eta hiru aste geroago itxiko dute, Eliseo Zelaietan. "Bartzelona mirarien hiria da. Bilbotik hiru urtera, Espainiatik aterako da berriz Tourra. Lehen Grand Départ izango da Bartzelonatik", azpimarratu du Prudhommek, irteera horren pisu sinbolikoa azpimarratuz.
Kataluniako hiriburuak hiru etapa hartuko ditu hasieran, eta mundu mailako erakusleiho izango dira. Lehenengoa 19 kilometroko taldekako erlojupekoa izango da, Montjuïcen amaituko dena; 1971tik ez da horrelakorik ikusi. Bigarrenak Tarragona eta Bartzelona lotuko ditu, erdi-mendikoa, eta hiri-zirkuituan amaituko dena. Hirugarrenak Granollers eta Les Angles lotuko ditu, Frantzian, Collada de Toses mendira igo ondoren. Antolatzaileen arabera, Grand Départ honek historikoa izan nahi du.
Jaume Collboni Bartzelonako alkateak hiriaren nazioarteko bokazioa aldarrikatzeko aukera gisa ospatu du iragarpena: "Bartzelona eta Tourraren elkarrekiko maitasun istorio eder baten gailurra da. Denek Tourra kaleetan eta plazetan bizitzea nahi dugu, bizikleta hiriaren erdigunean jarriz", adierazi du. Gainera, irteera 2026ko Arkitekturaren Munduko Hiriburuaren kultur agendarekin integratuko dela iragarri du: "Irteera ikusgarria egingo dugu, Familia Santuari eta Sant Pauri balioa emango diena"
Ibilbideak zazpi etapa lau, erdi-mendiko lau, zortzi goi-mendikoak eta bi erlojupeko izango ditu. Txirrindulariek 30 mendate eta 54.450 metroko desnibel metatua izango dute, eta Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette eta Alpe d'Huezen iritsiko dira, azken dramaren epizentroa izango da hori.