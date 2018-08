Artea

Euskalduna Jauregian izango diren ikuskizunetarako sarreren zozketa

2010/08/15

'El Cavernícola', 'Arte', 'Forever King of pop', 'Tócala otra vez, Sam', 'Ser o no ser' eta 'La del Soto del Parral' zarzuelarako sarrerak ditugu.

Bilboko Euskalduna Jauregian izango diren ikuskizunetarako sarrerak ditugu. Egin klik izenaren gainean eta zozketan parte hartuko duzu.

&' || 'nbsp;''El cavernícola'':&' || 'nbsp;Abuztuaren 20rako bi sarrera bikoitz (22:00etan), 26rako bikoitz bat (23:00etan) eta 27rako beste bikoitz bat (23:00etan).

Nancho Novok Euskaldunara dakar antzerkiaren historian gehien antzeztu den bakarrizketa. Ikuskizun barregarria da oso, eta bikotekidearekin bizitzeak dituen zailtasunak jorratzen ditu.

''Forever King of pop'':&' || 'nbsp;Abuztuaren 25erako bi sarrera bikoitz ditugu (20:00etan hasiko da ikuskizuna).

"Forever King of pop" orain arte munduan Michael Jacksonen oroimenez egindako produkziorik onena dela esaten da. Besteak beste, "Billie Jean", "Beat It", "Bad", "Abc" edo "I Want You Back" izango dira entzungai.

''Ser o no ser'':&' || 'nbsp;Bi sarrera bikoitz ditugu, abuztuaren 27rako (20:00 horas).

Amparo Larrañagak ''Ser o no ser'' lana antzezten du, komedia arinarenmaisu izandako Ernst Lubistchen behin betiko aintzatespena eragin zuenmaisu-filmaren lehen antzerki egokitzapena.

''Arte'':&' || 'nbsp;Honako sarrerak ditugu: Abuztuaren 20rako bi sarrera bikoitz (20:00etan) eta 21erako beste bi bikoitz (23:00etan izango da ikuskizuna).

''Arte'' Enrique San Franciscoren eskutik dator berriz Euskaldunara, eta, berarekin batera, Javier Martín eta Vicente Romero egongo dira eszenatokian.

''Tócala otra vez, Sam'':&' || 'nbsp;Bi sarrera bikoitz ditugu eskuragarri, irailaren 8rako (20:00etan).

Bilbon erabateko estreinaldia izango du autore, aktore eta zuzendari den Woddy Allenen komedia bikain honek. Ondoren, Madrilen aurkeztuko da. Luis Merlo eta María Barranco izango dira protagonista nagusiak. Beraiekin batera, aktore handiak egongo dira, Beatriz Santana kasu.

''La del soto del Parral'':&' || 'nbsp;Sarrera bikoitz bat dugu zozketatzeko, abuztuaren 22rako (21:15ean izango da ikuskizuna).

Rol nagusienak panorama artistikoko hiru pertsona ospetsuk dauzkate: José Julián Frontal baritono madrildarra, Carmen Aparicio sopranoa, eta Andeka Gorrotxategi tenore abadiñarra, euskaltenore handia izateko bidean dago.