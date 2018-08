Donostia 2016

Elkar Lanean

Elkar lanean ekimenak DSS2016ren promoziorako produktuak sortzen

EITB.EUS

2016/02/04

Artisauen eta artisten arteko lankidetza sustatzen du Elkar Lanean ekimenak eta Donostia 2016rentzat balio erantsi handiko promozio-elementuak sortzeko.

Ekimen honen sustatzeileak Xabier Zirikain eta Isabel Dublag dira eta Azabala, Blanka Gomez de Segura, Igor Obeso eta Arquitectura G eragileen parte-hartzea lortu du.

Elkar Lanean ekimenak askotariko ofiziodun artisauak eta artista entzutetsuak harremanetan jarri ditu tradizioaren eta gaurkotasunaren, hiriaren eta herriaren, herrikoiaren eta sofistikatuaren, bertakoaren eta nazioartekoaren, intelektualaren eta eskulanaren eta belaunaldien arteko elkarrizketa sortzeko.

Lankidetza honen emaitza Donostia 2016ren informazio puntuan, Alderdi Ederren, ikusi ahal izango da. Urte osoan mantenduko den gune honetan publiko orokorrarentzat salgai jarriko dira diseinu guztiak, edizio mugatuan.

Nortasun handiko sei produktu

Elkar Lanean egitasmoan, Donostia 2016rekin elkarlanean, Donostiako kulturaren eta ingurunearen irakurketa eguneratua egiten duten produktuak sortu ditu; hala, oroigarri txiki horiek bildumazale-piezak dira ia.

Azabala + Blanka Gomez de segura, erretilua eta zintzilikaria

Blanka Gomez de Segurak zeramikagileak eta Amaia Zabalak, erretilu eta zintzilikari bat sortu dute.

Azabalak, Erresuma Batuan, edozein egoeratara egokitzen den arropa berezia eta dotorea josten du. Nazioarteko ospea eta jarrera duen sortzaileak lanbidearen esentzia eta modernotasuna nahasten ditu. Blanka Gomez de Segura, Olleriasen dagoen Euskal Buztingintza Museotik datorkigu eta bere helbura galtzear dauden teknikak eta tradizioa berreskuratzea da.

Pensando en blanco + Teixidor, edalontzi azpikoak eta mahai-zapien estalkiak

Teixidors Kataluniado ehundegi kooperatubia da, ikasteko zailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzea eta artisau-lanaren esentzia ditu oinarri. zurezko ehungailu tradizionalen eta eskuzko tekniken bitartez, kalitate handiko ehunak eta produktuak eskaintzen ditu. Borja Garmendiak eta Aurora Polok osatzen dute Pensando en blanco. Hondarribiako diseinu-estudioan gorpuzten dituzte diseinua, irudi grafikoa eta barne diseinuaren arloko proiektuak. Haien kalitatea aitortzen duten hainbat sari jaso dituzte.

Arquitectura G + Blanka Gomez de Segura, toskazko sei pieza

Blanka Gomez de Segurak zeramikazko sei pieza sortu ditu hainbat egoeratan erabiltzeko.

Arquitectura G, Bartzelonako estudioak, espazioen argitasuna eta soiltasuna, proientuen giro-kalitate ona eta kontu handiz hautatutako kolore-paletak ditu ezaugarri bezala. Blanka Gomez de Segurak, hainbat proiektu ditu bere museoan, batzuetan diziplina berreskuratzeko eta ezagutarazteko egiten du lan, beste batzuetan, hainbat diziplinarekin elkarlanean jarduten du.

Peseta + Boinas Elosegui, txapelak

Estilo dotorea eta ukitu dibertigarria duen txapel bat sortu dute.

Boinas Elosegui, 150 urte dituen enpresa, Tolosako ikur garrantzitsua bilakatu da. Beraien txapelak nahastezinak dira eta beste inon aurki ezin daitezkeen xehetasunak dituzte, gainera, gaur egun haiek baino erabiltzen ez duten teknikak are bereziago egiten du klasiko moderno hau. Laura Martinez, artista eta enpresari nekaezina, Peseta da eta bere diseinuak mundo osoan saltzen dira. Laurak Madrilen hasi zuen bere proiektu editoriala eta musikala baina geroago, Peseta izena hartu ostean, diru-zorroak, bizkar-zorroak, mantalak eta beste hainbat gauza sortzeari ekin zion. Marc Jacobs diseinatzaileak eta New Yorkeko New Museum erakudeek Lauraren lana hautatu dute.

Peseta + Alberdi Makilak, makila

Alberdi familiak eta Pesetak sinbolismoz eta historiaz beteriko produktu bat aurkeztu digute.

Alberdi Makilak Irunen dago eta hainbat belaunaldi daramatza eskuz egiten pieza errepikaezinak. Pesetak diru-zorroak eta erabilera askotako ehunezko beste hainbat produktu sortzen ditu, oihalki bereziak erabiliz.

Isabel Dublang + Igor Obeso, beira puztuz egindako ontziak

Beiraren akabera hainbat motakoa izan daiteke; gardena, zeharrargia, zuria eta urdina, alabaina, esentzia beti da bera. Pieza honen inspirazio iturria hiriko koloreak eta forma dira eta partekatzeko sortua da.

Igor Obeso Euskal Herrian dagoen beira-putzegile bakarra da. Argiabadago da bere tailerra eta Irunen dago. Berton, enkarguak egiten ditu eta pieza esklusiboak sortu hainbat formatutan, horrez gainera, beste artista batzuekin elkarlanean piezak diseinatzen ditu. Isabel Dublangek, geometriaren eta abstrakzioaren bitartez, hurbileko testuinguruak eta bizipenak islatzea du helburu. Haren collageek eta argazkiek eguneroko objetuetan eta egoeretan aurki daitezkeen harmonia eta xehetasunak harrapatu nahi dituzte.