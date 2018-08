Literatura

'Asahi' egunkariaren arabera

Murakamik beatlesen inspiratutako obra bat idatzi du berriro

Erredakzioa

2013/11/07

Japoniar nobelagile ospetsuak talde ingelesaren abesti bat hartu du berriro inspiratzeko, 1987an bere lanik arrakastatsuena (Norwegian Wood) sortzeko egin zuen bezala.

Harumi Murakami japoniar idazleak The Beatlesen 'Drive My Car' abestian inspiratutako idazlan bat argitaratuko du larunbat honetan, Asahi egunkariak iragarri duenaren arabera.

Lan berriak Emakumerik gabeko gizonak azpititulua du, eta 64 urteko idazlearen Bungeishunju ohiko argitaletxearen hilabetekarian argitaratuko dute.

Joan den apirilean argitaratu zuen Murakamik Shikisai o motanai Tsukuru Tasaki to, Kare no Junrei no tos bere azken lana. Eleberriaren protagonista Tokion tren-geltokiak diseinatzen dituen 36 urteko arkitekto bat da.

'Drive My Car' eta 'Norwegian Wood' The Beatles taldearen Rubber Soul diskoko bi abesti dira.