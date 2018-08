Literatura

Saria

2016ko Literaturaren Nobel saria, Bob Dylanentzat

N.V. | eitb.eus

2016/10/13

Suediako Akademiak "amerikar musikagintza tradizioaren barruan adierazpide poetiko berriak sortu dituelako" erabaki du saria Dylani ematea.

Suediako Akademiak Literaturaren Nobel saria Bob Dylan musikari eta poeta estatubatuarrari ematea erabaki du, epaimahaiaren aburuz, "amerikar musikagintza tradizioaren barruan adierazpide poetiko berriak sortu dituelako".

"Blowin' in the Wind," "Masters of War," "A Hard Rain's a-Gonna Fall," "The Times They Are a-Changin," "Subterranean Homesick Blues", "Like a Rolling Stone" eta beste hamaika ereserkiren egileak, dagoeneko musikaren historiako ikono argia denak, munduko kultura sari garrantzitsuenetako bat jasoko du, baita 800 000 euro inguru ere, horren kariaz.

Per Wastberg Suediako Akademiako kidearen hitzetan, “bizirik dagoen poeta handiena da, agian, Dylan”, eta Sara Danius Nobel Akademiako idazkariak, epaimahaiaren ebazpena irakurtzeko ardura izan duen emakumeak (historia osoko lehen emakumea izan da zeregin horretan), epaimahaikideen artean batasun handia egon dela azaldu du.

"Poeta handia"

Daniusek kantautore estatubatuarraren aukeraketaren alde egin du, haren "poeta" izaera azpimarratuta, eta Greziako antzinako poetekin alderatu du: "Milaka urte atzera egiten badugu, Homero eta Safo aurkituko ditugu. Kantatzeko eta musika tresnek lagunduta jasotzeko testu poetikoak sortu zituzten horiek, eta Bob Dylanekin gauza bera gertatzen da. Irakurri egin ahal da, eta irakurri egin behar da", esan du iragarpena eman eta berehala.

Dylan "ingeles hizkuntzako poeta handia da, oso berritzailea", eta 54 urtez "ekinean eta bere burua berrasmatzen" jardun du.

Dylan, euskaraz

Euskaraz, ez dago Dylanen lan idatzirik editatuta, baina Juan Garzia itzultzaileak Minnesotan jaiotako musikariaren hainbat kantu euskaratu zituen "Senez" Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartearen aldizkarirako, 1999an.