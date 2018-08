Literatura

Maiatzaren 1era arte

Pratt eta Lloyd, luxuzko gonbidatuak Nafarroako Komiki Azokan

2011/04/04

Iruñeko Kondestable Jauregiak komikiaren jaialdi hau hartuko du. Corto Maltes eta V for Vendetta komikien egileak omenduko dituzte.

Hugo Pratt (Corto Maltes) eta David Lloyd (V for Vendetta) marrazkigileak Nafarroako Nazioarteko Komiki Azokaren aurtengo edizioaren protagonistak izango dira. Datorren maiatzaren 1era arte luzatuko da. Alabaina, Iruñeko Kondestable Jauregian izango da aurten ere.

Horrela, Corto Maltes eta Hugo Pratt egile ezagunaren beste pertsonaiak bilduko dituen erakusketa izango da Iruñean ikusgai. Nafarroako azokarako berariaz sortutako bilduma izango da. Bertan Italiako artistaren garapena aztertuko dute, eta egilearen inguruko zinema zikloa eta hitzaldi sorta ere antolatu dute.

David Lloyd izango da aurtengo edizioko beste izen handietako bat. Alan Moorek 80ko hamarkadan idatzitako V for Vendetta komiki arrakastatsu eta ezagunaren marrazkien egilea Iruñean izango dugu aurten. Marrazkilariak berak azokarako berariaz diseinatu duen erakusketa ekarriko du geurera. Bertan, V for Vendetta, Kickback, The Territory, Night Raven: House of Cards, The Horrorist eta The Spirit komikietan egindako lana bildu du.

Gainera, Rafa Ramos artista omenduko du aurtengo edizioak. Leo Verdura eta La tribu de Aitor lanen egilea, 2000n hil zen, 52 urte zituela. Bertako eta nazioarteko 20 egilek Ramosen lanak berraztertuko dituzte, erakusketa batean.



Forges maisu handia, Iruñean

Antonio Fraguas de Pablo Forges (Madril, 1942) marrazkilari ezaguna ere hartuko du Nafarroako hiriburuak aurten. ''''El Pais'''' egunkarian egunero argitaratzen duen tiran Espainiako errealitate sozialaren kritika egiten du, umorez jantzia. Komika Azokan parte hartzeaz gain, Los Forrenta años erakusketa ere ekarriko du Iruñera, frankismoaren 40 urteko diktadura ardatz hartuta.