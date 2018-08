Musika

500.000 ale

Ramonesen lehenengo diskoa, Urrezko Disko 38 urte geroago

Natxo Velez | eitb.com

2014/06/16

New Yorkeko talde ikonikoak ez zuen disko askorik saldu ibilbide luze eta jorian; arrakasta ez zen utzitako arrastoari zegokiona izan behintzat. Marky Ramonek Portugaleten joko du, uztailaren 4an.

Punkaren aitzindari eta musika modernoaren historian itzal handiena utzi duen taldeetako bat da Ramones, baina ez zuten salmenta arloan arrakasta handirik lortu newyorktarrek taldea indarrean zela, mundua agertokitik agertokira zeharkatzen zuten bitartean. Gezurra dirudi, atzera begira jarrita edo gaur egun gure kaleetan ikusten dugun beren kamiseten kopuru neurrigabea ikusita.

Adibide deigarria da taldearen lehen diskoa (Ramones, 1976) oraintsu izendatu duela Urrezko Disko RIAAk (Recording Industry Association of America), 500.000 ale saltzearren. Diskoa argitaratu eta 38 urtera lortu du AEBn milioi erdigarren alea saltzea.

Debuteko disko honetako kantuak klasiko handiak dira: 'Blitzkrieg Bop', 'Beat on the Brat', 'Judy is a Punk', 'I Wanna Be Your Boyfriend', 'Chain Saw', 'Now I Wanna Sniff Some Glue', 'I Don't Wanna Go Down to the Basement', 'Havana Affair', '53rd & 3rd', 'I Don't Wanna Walk Around With You' eta 'Today Your Love, Tomorrow the World'.

1974an jaio zenetik 1996an desagertu zenera, Ramones erreferentzia argia izan zen mundu zabaleko milioika musikarirentzat, baina kontzertuak jo eta jo ibili behar izan zuten taldekideek bizibidea ateratzeko. Hainbat herrialdetan baino ez zuten musikaren izar maila hartu, batik bat, Hegoamerikan, Brasilen eta Argentinan berbarako.

Taldeak Urrezko Disko bakarra zuen orain arte, Ramonesmania 1988ko bildumari zegokiona. Diskoa atera eta sei urtera eman zieten Urrezko Disko hori.

Johnny gitarrista, Joey abeslaria eta Dee Dee baxu-jotzailea hilik daudela heldu da goraipamena; 2001etik 2004ko tartean joan ziren hiru mitoak. Beste sortzaileak, Tommy Ramonek, urte asko daramatza musikatik kanpo.

Marky Ramone, Portugaleten zuzenean

Eta hain zuzen 1978an danborren atzean Tommyren tokia hartu zuena, Marky Ramone, Euskal Herrira itzuliko da aurki. Oraingoan Errepelega Portugaleteko auzoko jaietan joko du, uztailaren 4an. Joan den udan Bilboko Kafe Antzokian egon zen ramonetarren oinordekotza berreskuratzen, Andrew WK abeslari bizia ondoan zuela, eta gozatu ederra hartzeko moduko emanaldia egin zuten.