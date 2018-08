Musika

Baieztapen gehiago

Bob Dylan Azkena Rock jaialdian izango da, ekainaren 26an

Erredakzioa

2010/05/27

Bad Religion, The Hold Steady, Audience eta Bronze dira iragarri berri dituzten beste izenetako batzuk. Azkenean Drive-By Truckers taldea ez da jaialdian egongo.

Bob Dylan&' || 'nbsp; Azkena Rock Festival 2010 jaialdian izango da. Abeslariak berak bobdylan.com bere web gunean iragarri duenez, datorren ekainaren 26an kontzertua eskainiko du Arabako hiriburuan.

Bob Dylanekin batera, Bad Religion taldekoak eta Audience Gernikako banda izango dira larunbatean Gasteizko jaialdian. Hiru izen berri iragarri dituzte ekainaren 26rako, eta iragarrita zegoen banda baten baja ere: Drive-By Truckers taldekoek Europa mailako bira osoa bertan behera utzi dute, eta, beraz, ez dira Azkenan egongo.

Beste bi talde berri ere iragarri dituzte: The Hold Steady New Yorkeko laukotea eta Bronze gasteiztarrak ekainaren 24an izango ditugu&' || 'nbsp;Azkena jaialdian.

Aurretik baieztatu izan dituzten beste musikari eta taldeekin batera arituko dira bost izen berri hauek. Aurten Azken Rock jaialdian izango ditugu, besteak beste,&' || 'nbsp; Kiss, The Hives, Imperial State Electric,&' || 'nbsp;The Saints, Chris Isaak, Gov''t Mule edo The Damned.

Hau da, oraingoaz, 2010eko Azken Rock jaialdiko kartela:

Osteguna, ekainak&' || 'nbsp; 24

GOV´T MULE

AIRBOURNE

THE HOLD STEADY

KITTY, DAISY &' || 'amp; LEWIS

THE BLACK LIPS

THE JIM JONES REVUE

THE LEGENDARY SHACK SHAKERS

BASKERY

BRONZE

…



Ostirala, ekainak 25

KISS

THE DAMNED

IMPERIAL STATE ELECTRIC

THE SAINTS

TEDDY THOMPSON

IMELDA MAY

DAN BAIRD &' || 'amp; HOMEMADE SIN

EL VEZ

THE RUSSIAN ROULETTES

THE HOT DOGS!

''77

…



Larunbata, ekainak 26

BOB DYLAN

THE HIVES

CHRIS ISAAK

BAD RELIGION

NRBQ - Terry Adams Rock ''n'' Roll Quartet

TOILET BOYS

MAGGOT BRAIN

AUDIENCE







&' || 'nbsp;