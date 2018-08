Musika

Lan berria

We Are Standardek birnahasketen lan bat argitaratuko du uda ostean

Erredakzioa

2010/05/25

John Talabotek 'Don't Give up' abestiaren bertsioa egin du eta Getxoko taldearen myspacean entzun daiteke, diskoaren aurrerapen gisa.

We Are Standard talde getxotarrak lan berria argitaratuko du, aurretik kaleratutako abestien birnahasketekin. John Talabot, The Requesters, In Flagranti, David E&' || 'nbsp;Sugar (Kitsuné), CFCF eta beste hainbat DJ&' || 'nbsp;eta ekoizleren eskutan jarri dituzte beraien abestiak.

John Talabotek ''Don''t give up'' abestiaren bertsioa egin du eta Getxoko taldearen myspacean entzun daiteke, diskoaren aurrerapen gisa.

We Are Standarden azken lana Britainia Handian argitaratu berri dute eta Band of Skullsekin batera aurkeztuko dute, itsasontzi batean, ekainaren 11an.