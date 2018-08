Musika

Uztailak 8, 9 eta 10

Bilbao BBK Live 2010: kontzertuen ordutegia

Erredakzioa

2010/06/08

Hemen duzu uztailaren 8tik 10era bitartean Bilbon egingo duten musika jaialdiko kontzertuen ordutegia.

Bilbao BBK Live 2010 jaialdiko antolakuntzak jakitera eman du aurtengokontzertuen ordutegia. Hemen duzu emanaldi bakoitzari dagokioneszenatokia eta ordua:



BILBAO BBK LIVE 2010

Uztailak 8, 9 eta 10- Kobetamendi, Bilbao



Osteguna, uztailak 8

17.00etan: Ate irekiera

2.ESZENATOKIA

17.30ean: RISE TO FALL

18.20ean: VOLBEAT

20.15ean: SKUNK ANANSIE

22.35ean: SLAYER

01.35ean: ANTI-FLAG



1. ESZENATOKIA

19.10ean: BULLET FOR MY VALENTINE

21.20ean: RISE AGAINST

23.50ean: RAMMSTEIN



Ostirala, uztailak 9

16.05ean: Ate irekiera

2.ESZENATOKIA

16.30ean: CÁPSULA

17.50ean: GOMEZ

19.25ean: COHEED AND CAMBRIA

21.30ean: PAUL WELLER

02.05 ean: DROPKICK MURPHYS



1. ESZENATOKIA

17.10ean: WILD BEASTS

18.35ean: BIFFY CLYRO

20.25ean: GOGOL BORDELLO

22.50ean: ALICE IN CHAINS

00.30ean:: PEARL JAM



Larunbata, uztailak 10

16.05ean: Ate irekiera

2.ESZENATOKIA

16.30ean:: ZAIN

17.50ean: THE MACCABEES

19.25ean: JEFF TWEEDY

21.40ean: FEEDER

02.00etan: JET



1. ESZENATOKIA

17.10ean: BAND OF SKULLS

18.35ean: LOS CAMPESINOS!

20.35ean: THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

22.50ean: MANIC STREET PREACHERS

00.25ean: FAITH NO MORE



PREZIOAK

3 eguneko bonua: 110 euro

Osteguna: 50 euro

Ostirala: 50 euro

larunbata: 50 euro



DESKONTUAK BBK26 TXARTELAREKIN

10 euroko deskontua BBK26 txartelarekin erositako lehen 1.500 bonuentzat (gehienez bonu bat taxrtl bakoitzeko). 7 euroko deskontua BBK26 txartelarekin erositako eguneko lehen 2.000 sarrerentzat

SALMENTA TOKIAK

BBK kutxazainak, BBK bulegoak (Alacante, Ciudad Real, Logroño, Madril, Malaga, Iruña/Pamplona, Sevilla, Valentzia, Zaragoza), bbk.es eta 944 310 310 telefonoa. Ticket Master, FNAC, Carrefour, Halcon Viajes bulegoak, ABAC, Foto Ikatz, Tipo, Uniberts denda (Bilbo), BreakPoint, BURGOS (Pub Contrapunto); GIJON (Librería Paradiso); OVIEDO (El Ultimo Mono); PALENTZIA (Discocenter); VALLADOLID (Discocenter); VIGO (Discos Elepe).