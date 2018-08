Musika

23.000 musikazale bildu ditu 2016ko BIME Live jaialdiak

Agentzia | Erredakzioa

2016/10/30

Suede, The Chemical Brothers, PJ Harvey eta Moderat izan dira kartelburuak, ostiralean eta larunbatean, Barakaldon.

23.018 lagun bildu dira 2016ko BIME Live jaialdian, Barakaldoko BEC aretoan, ostiralean eta larunatean. Suede, The Chemical Brothers, PJ Harvey eta Moderat izan dira kartelburuak.

Ostiralean 9.240 pertsona izan ziren BECen. Larunbatean gehiago izan ziren BIMEk bildu zituen musikazaleak: 13.778.

Larunbatean, The Chemical Brothers eta Moderatekin batera, The Divine Comedy, James Vincent Mcmorrow eta Lambchop bezalako taldeekin. Ostiralean The Horrors, Belako eta Toundra igo ziren taulara, besteen artean, PJ Harvey eta Suede kartelburu zirela.