Barakaldo eta Hondarribia, blues doinuekin ezinbesteko hitzorduak

2010/07/10

Bizkaiko udalerrian Bill Evans eta Robben Ford izango dira. Hondarribian, aldiz, Pinetop Perkins eta Solomon Burke musikariekin dugu hitzordua.

Blues zaleek asteburu bizia dute aurretik. Gaur hasiko dira Barakaldoko eta Hondarribiako blues jaialdiak, izen handiko musikariekin: Bill Evans, Robben Ford, Pinetop Perkins eta Solomon Burke entzuteko aukera izango dugu datozen egunotan geurean.

Barakaldo Blues Festival jaialdiaren bigarren edizioan Bill Evans eta Robben Ford musikariak izango ditugu kartel buru. Rock Star Live aretoan egingo dira kontzertuok, eta han izango ditugu ere Alex Caporuscio gitarra-jotzailea eta Barakaldoko Mike Hammer &' || 'amp; The Taxi Drivers taldekoak. Barakaldo Blues Festival jaialdi honetako kontzertuak doakoak dira, baina gonbidapenak behar dira Rock Star Live aretora sartzeko. Dagoeneko jaso daitezke, Rock Star Live aretoan bertan, Herriko Plazako eta Gurutzetako herritarren arreta zerbitzuko bulegoetan eta Burtzeña, Zuazo eta Clara Campoamor kultur etxeetan



Hondarribia Blues Festivalen 5. edizioaren egitaraua ere izen handiek osatzen dute. Pinetop Perkins ospetsua eta Solomon Burke soul erregearekin batera, Magic Slim and The Teardrops, Hubert Slim eta Bob Margolin artisten emanaldiaz ere gozatzeko aukera izango dugu. Ikuskizun guztiak doakoak izango dira.

Rio Bidasoa Hotela

20:00 Inaugurazio emanaladia (publikoarentzako zabalik)



Ostirala 9: Carlsberg Eszenatokia (Obispo Plaza)

20:00 The Blues Hackers

Coca Cola Eszenatokia (San Pedro Kalea)

20:00 Philippe Menard . ''One Man Band'' (orkestra gizona)

La Benta Eszenatokia

21:30 Los Reyes del KO

22:30 Magic Slim and The Teardrops

00:00 The Cash Box Kings

Larunbata 10: Kirol-portua

13:00 Jove Dixieland Band (VAL)

Ramon Roteta Jatetxea

13:30 Bazkaria artistekin

Club Juvenil Eszenatokia (Gipuzkoa Plaza)

18:00 Umeentzako kontzertu pedagogikoa, Joe Nosek eta Kenny Smithen eskutik (Chicago)

Río Bidasoa Hotela

18:00 Pinetop Perkinsekin Meet and Greet, Art Tipaldik Blues Revue aldizkariaren zuzendariak aurkeztuta (AEB)

Carlsberg Eszenatokia (Obispo Plaza)

20:00 Los Reyes del KO

Coca Cola Eszenatokia (San Pedro Kalea)

20:00 Fede Aguado eta Osi Martinez

La Benta Eszenatokia

21:30 The Reverendos

22:30 The Perfect Age of Rock and Roll. Featuring: Pinetop Perkins , Bob Margolin , Bob Stroger , Sugar Blue , Willie ''Big Eyes'' Smith y Hubert Sumlin

00:30 Solomon Burke

Igandea 11: Club Juvenil Eszenatokia (Gipuzkoa Plaza)

11:00 Umeentzako emanaldi pedagogikoa, Jove Dixieland Banden eskutik (VAL)

Blues Village (La Benta)

14:30 Herri Barbakoa, jaialdiaren artistekin + Pro Jam Session

Coca Cola Eszenatokia (San Pedro Kalea)

20:00 Jove Dixieland Band