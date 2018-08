Musika

'Rock & Soul' doinuen erregea

'Soul' musikak Solomon Burke abeslaria galdu du

Arkaitz Villar

Erredakzioa

2010/10/11

Rolling Stones eta Blues Brothers-ek ezagun egin zuten 'Everyboody needs somebody to love' abestiaren sortzailea zen.

Joan den asteburuan hil zen Solomon Burke, Soul musikaren erregea. Hegazkin batean zihoan, Los Angeles-etik Amsterdam-era, De Dijk taldearekin batera kontzertu bat eskaintzeko. Baina hegazkinak lur hartu baino lehen bihotzekoak jota hil zen.

Jerry Wexler ekoizlearen hitzetan: "soul musikak inoiz izan duen ahotsik hoberena zuen". 60ko hamarkadan iritsi zen Burke Atlantic diskoetxera. Bertan grabatu zituen bere kantu garrantzitsuenak, tartean Everyboody needs somebody to love eta Cry to me.

Baina inoiz ez zuen James Brown, Otis Reading, Wilson Picket edo Marvin Gaye bezalakoek ezagutu zuten ospea bizi. Bigarren maila batean gelditu zen. Ondorioz, berak sinesten zuenagatik borrokan jarraitu zuen eta bere bizitzako azkeneko eguna iritsi zen arte kontzertuak eskaintzen aritu zen. 200 kilotik gora pisatzeak ez zion lana mugatu eta urrezko jarleku baten laguntzarekin mundu osoan zehar eskaini zituen emanaldiak, baita Euskal Herrian ere.

Bere abestiek merezitako arrakasta lortu ez bazuten ere Rock &' || 'amp; Roll Hall of Fame-ean onartu zuten 2001ean. Bere burua Rock n´soul musikaren erregetzat zuen abeslariak Don´t give up on me grabatu zuen geroago. Bertan, Bob Dylan, Tom Waits, Van Morrison, Elvis Costello, Brian Wilson edo Nick Lowe bezalakoen laguntza izan zuen eta lan honi esker 2003an Grammy saria irabazi zuen.

Musikari handia izateaz gain, Burke predikari sutsua zen. Luther King-en lagun izatera iritsi zen eta mere mezua Estatu Batuetako eta Jamaikako ehundaka elizatan zabaltzen zuen.Hori bai, mezu berezia zen berea eta Music to make love by diskoa grabatzeko abestien denborak aurretik estudioan maitasuna egin zuten bikote ezberdinen denborara moldatu zituen.

Emakumeak gustoko zituen eta bere emanaldietan arrosa gorriak banatzen zituen bera agurtzera gerturatzen zirenen artean. Guztira 21 seme-alaba, 90 hiloba eta 19 birbilobak osatutako familia utzi du.