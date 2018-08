Musika

'Music Legends' zikloa

John Mayall zuzenean ariko da gaur gauean Bilboko BBK Aretoan

2011/06/14

'Bluesman' ezagunak 20:00etan hasiko duen saiora joateko sarrera guztiak agortuta daude.

John Mayall ''bluesman'' ezaguna Bilboko BBK Aretoan ariko da gaur gauean, ''Music Legends'' zikloaren baitan. 80 urte inguruko musikariak 20:00etan hasiko duen kontzerturako sarrera guztiak agortuta daude.



Manchesterren jaio zen eta 13 urterekin hasi zen musikaren munduan pianoa joaz. Gurasoek etxean zuten jazz bildumak eraginda, gitarra eta aho-soinuak jotzen hasi zen laster. The Powerhouse Four eta The Blues Syndicate taldeetako kide izan zen 60ko hamarkadaren hasieran. Londresera joan zen eta John Mayall´s Bluesbreakers proiektu ezaguna sortu zuen. 1969an, talde berri bat sortu zuen, eta The turning point diskoa grabatu zuen, zuzenean eta akustikoan. Bere izenean argitaratu zuen lan horrek ikusmin handia piztu zuen, besteak beste, Room to move abestiari esker.



Hortik aurrera, arrakasta handia lortu zuen, eta, besteak beste, John Lee Hooker, T-Bone Walker eta Sonny Boy Williamson musikari ezagunekin aritzeko aukera izan zuen.



Bere ibilbidean zehar, blues-rockaren estandar berriak sortu eta finkatu dituzten hainbat lan argitaratu ditu: Behind the iron curtain, Chicago line, A sense of place, Wake up call...